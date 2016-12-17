Дамаск, 17 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия и отряды народного ополчения смогли отбить мощную атаку боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на авиабазу Т-4, расположенную в 57 километрах к западу от Пальмиры. Об этом сегодня, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в сирийском ополчении.

Abkhazian Network News Agency Танк сирийской армии

Сообщается, что сирийским войскам и ополчению удалось отразить мощную атаку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на авиабазу Т-4. Боевики атаковали с юго-запада, но вынуждены был отступить.

Сейчас авиабаза подвергается регулярным минометным и ракетным обстрелам со стороны боевиков. Уточняется, что боевиков удалось отбросить на несколько километров в нескольких направлениях от базы. Однако, с юго-запада они подошли к базе на 3−4 километра, что создает серьезную угрозу.

Военный аэродром Т-4 после потери Пальмиры является ключевой позицией сирийских правительственных сил, преграждающей путь к Хомсу. Террористы, захватившие Пальмиру, начали наступление на запад и продвигаются к городу Карьятейн.