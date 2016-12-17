Москва, 17 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который является организатором боя между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, что соперником Поветкина может стать другой боксер, а бой все равно состоится несмотря на его нетитульный статус. Об этом Рябинский заявил журналистам сегодня, 17 декабря.

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Рябинский заявил, что бой Поветкина со Стиверном может состоятся в том случае, если команда канадца согласится на поединок. При этом бой не будет носить титульный статус, так как Всемирный боксерский совет (WBC) уже дисквалифицировал Поветкина.

Если де Стиверн откажется, то его можно заменить на другого боксера.

Также Рябинский подчеркнул, что команда Поветкина будет требовать вскрытия допинг-пробы «В». Промоутер отметил, что американская антидопинговая лаборатория уже не первый раз присылает результаты допинг-теста непосредственно перед боем, когда уже нет времени для дополнительных проверок и бой в итоге сорван.