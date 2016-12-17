Калининград, 17 декабря, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт в Калининградской области добился запрета строительства в курортном Светлогорске 14-этажного отеля, в народе именуемого «стаканом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ.

Stakan39.ru Творчество общественности Светлогорска

По мнению общественников, строительство отеля могло привести к нарушению архитектурного облика малоэтажного города-курорта, а также — к непоправимому экологическому ущербу, с чем позже согласились представители Русского географического общества, посетив Светлогорск.

«Мнение общественности было услышано временно исполняющим обязанности губернатора. На встрече он чётко заявил, что склон в Светлогорске, на котором были вырублены деревья и подготовлена площадка под строительство, будет законсервирован до разработки концепции развития побережья с учетом строительства зданий не выше пяти этажей, — сообщил представитель регионального штаба ОНФ в Калининградской области Марк Фролов. — Это большая победа для нашей области».

ИА REGNUM напоминает, что минувшей весной участники акции протеста против строительства «стакана» были облиты зелёнкой. Один из общественников получил химический ожог роговицы глаза.

Апарт-отель планировал возвести «Калининградский торгово-строительный холдинг», в состав учредителя которой до 2014 года входила супруга главы администрации Светлогорского района Александра Ковальского.

Летом этого года калининградский штаб ОНФ обратился в прокуратуру Калининградской области с просьбой провести проверку обоснованности выделения земельного участка в Светлогорске под строительство апарт-отеля. Позже Светлогорская межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации Светлогорского района об изъятии земельного участка под строительство отеля в связи с тем, что он находится в первой горно-санитарной охранной зоне. В конце ноября Светлогорский городской суд признал обоснованным данное представление.

«Несмотря на заявление президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о том, что нужно обратить особое внимание на защиту водных ресурсов, уже разработаны проекты застройки побережья и в других городах Калининградской области. — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области Олег Авдыш. — Активисты Народного фронта будут продолжать следить за этой ситуацией с тем, чтобы сохранить архитектурный облик небольших прибрежных городов и не допустить нарушения экологического равновесия».