Ташкент, 17 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и замглавы Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан обсудили в Ташкенте вопросы двусторонних отношений. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 декабря, в МИДе Узбекистана.

Press-service.uz Делегация МИД Великобритании на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым

«Узбекистан рассматривает Великобританию как страну, играющую значительную роль в мировой политике и экономике, и придает особое значение поступательному продолжению взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, укреплению взаимодействия на международной арене, в том числе по вопросам региональной безопасности», — отметил в ходе встречи Мирзиёев.

В свою очередь, Алан Дункан поздравил Мирзиёева с его убедительной победой на выборах президента и подчеркнул, что британская сторона приветствует программу реформ, которую начал глава Узбекистана, и «готова работать с новым руководством Узбекистана над укреплением и дальнейшим расширением узбекско-британского многопланового диалога».

При этом, стороны отметили, что сегодня все более важное значение обретает активизация сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, где имеется значительный потенциал.

По данным МИДа республики, в настоящее время в различных областях экономики Узбекистана осуществляют свою деятельность 544 предприятия с участием британского капитала.

Стороны также дали высокую оценку состоянию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в частности плодотворной деятельности в Узбекистане Международного Вестминстерского университета, Центра высоких технологий с участием Кембриджского университета, а также представительства Британского совета. «Была подтверждена готовность к наращиванию сотрудничества на этом направлении с учетом растущего интереса в Узбекистане к изучению английского языка, особенно среди молодежи», — говорится в сообщении.