Кайсери, Турция, 17 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В турецком городе Кайсери рядом с проезжающим городским автобусом взорвался заминированный автомобиль. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Yıldız Yazıcıoğlu На месте взрыва

Сообщается, что заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусов городского общественного транспорта в городе Кайсери. В этот момент в автобусе ехали солдаты Командования бригады спецназа Кайсери, находившиеся в увольнении.

По предварительным данным погибли 13 военнослужащих, 48 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в местный госпиталь.

По данным Генштаба в результате взрыва могли пострадать и гражданские лица.

Губернатор провинции Кайсери Сулейман Камчы охарактеризовал произошедшее, как террористический акт.

Как позже уточнили правоохранительные органы Кайсери, взрыв прогремел в 8:45 по местному времени (совпадает с московским) в пятистах метрах от главного входа в университет Эрджиес. Водитель заминированного автомобиля поравнялся с автобусом, который притормозил на остановке, и привел в действие взрывное устройство.