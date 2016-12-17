Бузулук, Оренбургская область, 17 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В оренбургском Бузулуке без отопления остались 614 многоэтажных домов, в которых проживают 15 тысяч 960 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Оренбургской области В Бузулуке устраняют аварию на теплосетях

Из них 2 тысячи 368 детей. Под отключение также попали 13 социально значимых учреждений, среди которых две школы, восемь детских садов, больница, дворец культуры и бассейн.

Напомним, отключение произошло утром 17 декабря. Причиной ЧП стало нарушение в работе котельной на улице Магистральной. По данным МЧС, произошёл порыв трубопровода диаметром 500 миллиметров.

Сейчас две аварийные бригады ЖКХ Бузулука ведут аварийно-ремонтные работы. Также предпринимаются попытки запустить теплоснабжение по резервной ветке.

В Бузулуке развёрнуто девять пунктов временного размещения для граждан. «Коммунальными службами города делается всё возможное для устранения неисправностей и возвращения тепла в дома бузулучан. Просьба к жителям с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. На время проведения ремонтных работ по возможности разместиться у родственников или знакомых, проживающих в других районах города», — говорят в администрации города.

На месте работают врио начальника ГУ МЧС России по региону, глава Бузулука и другие высшие чины. Ситуацию уже рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл вице-губернатор Оренбуржья Дмитрий Кулагин. Из Оренбурга от МЧС выдвинулась колонна (в том числе оперативная группа, подвижной пункт управления, 14 теплопушек), которая развернёт в Бузулуке городок жизнеобеспечения. В самом Бузулуке уже находятся пять передвижных генераторов общей мощностью 1 100 КВт.

В жилом секторе ведётся мониторинг температуры. Органами МЧС, МВД, ЖКХ и администрации города организован поквартирный обход.

По резервной ветке отопление обещают дать уже в ближайшее время.