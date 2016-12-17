Улан-Удэ, 17 декабря, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Легковой автомобиль с пятью пассажирами провалился под лед на озере Байкал. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Pavelblazek Лёд на Байкале

Сообщается, что инцидент произошел недалеко на льду Байкала в заливе Байкальский сор недалеко от села Шигаева в Бурятии. Компания из пяти человек выехала на лед озера, чтобы порыбачить. Среди рыбаков была женщина с пятилетним ребенком.

На льду автомобиль марки «УАЗ» попал в полынью и ушел на дно.

Из автомобиля успели выбраться только водитель и женщина. Двое мужчин и ребенок утонули вместе с машиной. Тела пока находятся в салоне автомобиля — водолазы в ближайшее время поднимут их наверх. Следователи инициировали проверку.