Киев, 17 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. «Служба безопасности Украины начала масштабную проверку предприятий депутата Верховной рады Украины, православного мирянина Вадима Новинского, а ключевой фабрикатор уголовного дела против него, действующий в интересах развала Русской православной церкви и отторжению от нее Украинской православной церкви, митрополит Александр (Драбинко) начал пропагандистскую войну с информационным отделом УПЦ, чтобы заткнуть рот Церкви в преддверие масштабного политического судебного процесса против нее», — заявил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Расправа в Талергофе

«В связи с этим Ассоциация православных экспертов считает ошибочным утверждение, что публичное высказывание правды о гонениях на УПЦ лишь усугубит ее положение, — подчеркнул Фролов. — Реальность прямо противоположна: замалчивание готовящейся массовой расправы, «нового Талергофа» над канонической Церковью Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси тотально усугубит положение Церкви и православного большинства граждан Юго-Западной Руси. Напомним слова святого Григория Богослова: «Молчанием предается Бог».