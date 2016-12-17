Чебоксары, 17 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшего полномочного представителя Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. Соответствующее решение вынес 16 декабря Ленинский районный суд Чебоксар, сообщил ИА REGNUM адвокат подследственного Евгений Райков.

Личный архив Волкова Леонид Волков

Со слов адвоката, в постановлении суда отмечается, что «не представлены доказательства того, что Леонид Волков собирается заниматься противоправной деятельностью и похищать бюджетные средства». Суд также посчитал, что приведенные основания «являются недостаточными», и на этой основе отказал в ходатайстве о продлении домашнего ареста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Волков отстранён от должности 30 мая. Бывшего члена чувашского правительства подозревают в незаконном получении 2 млн рублей премиальных за все четыре года работы. Сам Волков настаивает на том, что уголовное дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал два обращения президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии.

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