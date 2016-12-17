Москва, 17 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение дисквалифицировать российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, после того, как он провалил допинг-тест перед боем с канадским боксером Бермейном Стиверном. Об этом сегодня, 17 декабря, в своем Twitter написал президент WBC Маурисио Сулейман.

Mark Hillary Боксу — стоп

Напомним, ранее сегодня стало известно, что допинг-проба Поветкина, взятая в преддверии боя со Стиверном дала положительный результат. В крови боксера было найдено запрещенное вещество «Остарин».

Стоит отметить, что Стиверн ранее также попадался на допинге.

По словам Сулеймана, WBC не будет проводить титульный бой за звание чемпиона мира по версии совета между Поветкиным и Стиверном. Бой должен был пройти на Урале. Однако, бой все равно может состоятся, но он не будет носить титульного статуса.