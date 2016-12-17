Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Специальная комиссия Организации Объединенных Наций завершила расследование нападения на гуманитарный конвой в Сирии в сентябре 2016 года. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба ООН.

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Сообщается, что конфиденциальный доклад о выводах специальной комиссии ООН по результатам расследования уничтожения гуманитарного конвоя в Сирии передан генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

«Мы обязаны выяснить, что произошло ради жертв этого инцидента. Только так можно извлечь уроки и помочь предотвратить его повторения», — сказано в заявлении спецкомиссии ООН.

Напомним, гуманитарный конвой ООН, направлявшийся в Алеппо, был атакован неизвестными лицами. По утверждению ООН гуманитарный конвой вез продовольствие и лекарственные средства для жителей Алеппо. В результате атаки на конвой погибли по меньшей мере 20 человек.

По распоряжению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна была создана специальная комиссия для расследования этого инцидента.

Сразу же после уничтожения конвоя Запад обвинил в этом Россию. При этом, как обычно, никаких реальных тому доказательств представлено не было.

Российская сторона заявила, что ни воздушно-космические силы России, ни сирийские ВВС к атаке на конвой не причастны. Более того, по данным российских военных конвой сопровождали боевики, которые и могли его атаковать.

Уничтожение гуманитарного конвоя сорвало российско-американские договоренности по Сирии.