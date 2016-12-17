Тавда, Свердловская область, 17 декабря, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Свердловской области пожар погубил двоих детей — 2012 и 2016 года рождения. Трагедия произошла рано утром 17 декабря в Тавде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Prokurat-so.ru Сгоревший дом в Тавде

В деревянном доме проживали три семьи. Рано утром возник пожар. Все жильцы были эвакуированы. После тушения огня в двухкомнатной квартире на кухне спасатели нашли тела детей. Было установлено, что вечером 16 декабря их мать протопила дровами печь и уложила своих сыновей спать. Её супруг находился на работе. Рано утром женщину разбудил огонь. Войти к детям она не смогла из-за сильного задымления и покинула горящее помещение.

Семья не состояла на профилактическом учёте. По данным прокуратуры, дети были 2012 и 2013 года рождения. В полиции не исключают, что они проснулись раньше матери и играли на кухне.

По данным регионального управления СКР, их мать сразу же обратилась за помощью к соседям. Те вызвали пожарных. Сейчас прокуратура, полиция и СКР ведут проверки по факту гибели детей.