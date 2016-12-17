Минск, 17 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. «Я и мои товарищи выступали за А. Лукашенко не корысти ради, а понимали, что по-хорошему к этому ведёт сама логика событий, этого требует белорусский народ. Но это не означает, что я должен поддерживать А.Г.Лукашенко всегда и везде. Вопрос не в личном услужении — мы с белорусским лидером до тех пор, пока он проводит курс на интеграцию с Россией, курс, отвечающий чаяниям и запросам наших людей», — отметил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве России в Белоруссии Андрей Геращенко в интервью порталу «Вместе с Россией».

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Председатель белорусского КСРС отметил, что в 1994 году он входил в инициативную группу по сбору подписей за выдвижение А.Г.Лукашенко президентом. «Мы ходили вечерами по домам и собирали подписи, а та вертикаль, которая сохранила свои позиции и сегодня, нам мешала, запугивала. Руководителем инициативной группы по Витебской области был А.А.Мишурный, а я — фактически его заместителем, занимаясь Городком, Лиозно, Полоцком и Новополоцком. Пусть посмотрят те в окружении белорусского лидера, что поливают меня грязью, сколько подписей было собрано в этих городах тогда. За это нам ещё долго мстили «вертикальщики», которые благополучно сохранили свои кресла», — подчеркнул Андрей Геращенко.

Белорусский общественник пояснил свою резко отрицательную позицию в отношении бело-красно-белого флага националистической оппозиции. По его словам, этот флаг впервые появился в 1918 году при кайзере, а потом его использовали полицаи и предатели в годы войны: «Как я могу к нему относиться — Хатынь, тысячи сожжённых заживо людей в уничтоженных деревнях?». И разъяснил, чем от бело-красно-белого флага отличается российский триколор: «Триколор возник не в 1918 году, а введён Петром Первым, имеет богатую историю и параллели здесь совершенно неуместны. А за бело-красно-белым флагом только предательство и чужие интересы. Даже сегодня оппозиция выносит это флаг вместе с флагом Евросоюза, а в годы войны его выносили вместе с фашистскими знамёнами».

Пояснил также Андрей Геращенко свою позицию как председателя белорусского КСОРС к задержанию трех журналистов ИА REGNUM. По его мнению, с обеих сторон возникло серьёзное недопонимание: «Белорусские власти посчитали, что есть прямая угроза суверенитету, а многие наши сторонники — что Белоруссия разворачивается в сторону Запада, уходит от России. Это и привело к тому, что случилось в итоге. Нам нужно больше разговаривать с властью, пояснять свою позицию, выслушивать то, что нам говорит белорусская вертикаль. Но только ли наша в этом вина? Неужели до этой ситуации с журналистами нельзя было подумать о том, чтобы проводить регулярные встречи, консультации. Ведь многие вопросы могли быть разъяснены и тем же журналистам».

По мнению руководителя белорусского КСОРС, так Белоруссия является самым близким государством с Россией, естественным союзником и оба президента — и В.В.Путин и А.Г.Лукашенко просто обречены договариваться и находить компромиссы. «Что касается задержанных ребят, я полагаю, что до суда их стоило бы выпустить под подписку о невыезде, а на самом процессе проявить гуманность и добрую волю, отпустив их на свободу. Да и на разного рода заявления и статьи наших «оппозиционеров» давно стоит обратить внимание — ведь из-за их агрессивности во многом и проистекает ответная реакция, может быть, не всегда правильная. В целом же я хочу заверить — мы услышали, что нам хотели сказать. Но также хочу заверить, что, оставаясь преданными сторонниками России и русской культуры, мы являемся гражданами Республики и готовы к конструктивному сотрудничеству», — подчеркнул Андрей Геращенко.

Напомним, на прошедшей неделе белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUM — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Обвинение предъявлено, насколько известно, по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». В ней говорится о наказании за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства». Пункт 3 этой статьи предусматривает, что «действия,… совершенные группой лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет».

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции». Редакция не признает предъявленные авторам обвинения.