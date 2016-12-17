Москва, 17 декабря, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В крови российского боксера — тяжеловеса Александра Поветкина обнаружен допинг. Об этом сегодня, 17 декабря, написал в своем Twitter президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Телекомпания «РЕН-ТВ» Александр Поветкин (справа)

Он сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило WBC о положительной допинг-пробе Поветкина. В крови боксера обнаружен запрещенный препарат «Остарин».

Напомним, ранее стало известно, что допинг был обнаружен в крови соперника Поветкина — канадского боксера Бермейна Стиверна.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBC между Поветкиным и Стиверном должен был пройти на Урале. В рейтинге боксёров-тяжеловесов Поветкин занимает первую строчку.