Бузулук, Оренбургская область, 17 декабря, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области утром 17 декабря произошел сбой в работе котельной на ул. Магистральной. В связи с аварийной остановкой работы котельной, прервана подача горячей воды и отопления в 1 — 4 микрорайонах, 6 микрорайоне, в промышленной зоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Pixabay.com Нет отопления

Со своей стороны в ГУ МЧС по региону сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что по оперативной информации произошёл порыв трубопровода D-500 мм, находящийся внутри котельной, в результате чего прекращена подача холодного водоснабжения в систему отопления. В зону отключения попадает четыре микрорайона и промзона (650 многоэтажных домов, 18 804 человека, из них 2 368 детей), 14 СЗО (две школы, восемь детских садов, горбольница, Дворец Культуры и бассейн).

По данным метеорологов, в первой половине дня в городе сохранится температура минус 32−33 градуса ниже ноля.

На место коммунальной аварии выехала оперативная группа отряда федеральной противопожарной службы, председатель КЧС и ОПБ Бузулука и глава Бузулука.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области формируется колонна (в том числе оперативная группа, подвижной пункт управления), которая развернёт в Бузулукегородок жизнеобеспечения. Сейчас по поводу ЧП проходит внеочередное заседание КЧС и ОПБ области под руководством Сергея Балыкина.

ГУ МЧС России по Оренбургской области приведено в режим «Чрезвычайная ситуация», развёрнут оперативный штаб.

Стоит отметить, что с 14 по 19 декабря на территории Оренбуржья ожидается аномально-холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9 градусов и более.

Сегодня, 17 декабря, ночью, столбик термометра опускался до 35 градусов ниже ноля. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, местами изморозь, туман, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура — 22,-27°.

Добавим, что с 15 декабря это вторая крупная авария. Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 15 декабря произошло нарушение в работе котельной в поселке Жилгородок Сакмарского района. Под ограничение теплоснабжения попали 12 многоквартирных жилых домов с количеством жителей 800 человек и два социально-значимых объекта (1 детский сад, ФАП).

Подачу теплоснабжения в жилые квартиры, социально-значимые объекты восстановили в обед 16 декабря. На период ликвидации аварии силы ГУ МЧС были переведены в режим повышенной готовности, а в районе вводился режим ЧС.

Примечательно, котельная находится в ведении Министерства обороны РФ. «Чтобы впредь таких происшествий не возникало, совместно с Министерством обороны России и ООО «Газпром Межрегионгаз» принято решение в десятидневный срок провести три километра газопровода. Не будет мазута, будет газ, будет тепло. Весной поставим на территории городка отдельную блочную котельную. И проблем с отоплением возникать больше не будет», — заявил губернатор Юрий Берг, побывав на месте коммунальной аварии.