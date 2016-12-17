Вашингтон, 17 декабря, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп отменил сделку по строительству отеля в Азербайджане. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Трамп

Компания The Trump Organization, генеральным директором которой является избранный президент США Дональд Трамп, приняла решение отменить сделку по строительству отеля в Азербайджане.

Также сообщается, что отменена аналогичная сделка по строительству отеля в Грузии.

В The Trump Organization отмечают, что отмена сделок связана с избранием Трампа на пост президента США.

Дело в том, что в обоих проектах были задействованы связанные с политикой люди, а это может создать избранному президенту США некоторые проблемы.

Стоит отметить, что The Trump Organization ранее отменила сделку по строительству отеля в Бразилии.