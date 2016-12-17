Пекин, 17 декабря, 2016, 08:53 — ИА Регнум. В столице Китайской народной республики — Пекине временно прекратят работу все промышленные предприятия. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщают китайские СМИ.

大杨 Смог в Пекине

Сообщается, что правительство Пекина приняло постановление о приостановке работы всех промышленных предприятий города из-за крайне негативной экологической обстановки в столице.

В Пекине объявлен красный уровень экологической тревоги. Более 1200 фабрик и заводов на территории Пекина и его окрестностей остановят свою работу до 21 декабря, чтобы нормализовать экологическую обстановку в городе.

Пекин является одной и самых грязных столиц мира. Город регулярно окутывает густой смог.