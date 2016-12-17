Киев, 17 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Власти Украины собираются расширить санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Очередная угроза

Он заявил, что украинские власти собираются ввести санкции против тех российских граждан, которые якобы причастны к лишению свободы украинцев по политическим мотивам.

Климкин отметил, что Киев будет адаптировать санкционный список по мере того, как будет иметь четкие данные о тех, кто вовлечен в процессы над украинскими политическими заключенными.

«Сейчас мы готовим новые дополнения к этому списку», — сказал министр Климкин.

Напомним, в украинском санкционном списке — 723 физических лица, среди которых есть российские чиновники, руководители предприятий, политики, журналисты, а также ряд жителей Донбасса.