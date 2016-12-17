Украина расширит санкции против России
Киев, 17 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Власти Украины собираются расширить санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он заявил, что украинские власти собираются ввести санкции против тех российских граждан, которые якобы причастны к лишению свободы украинцев по политическим мотивам.
Климкин отметил, что Киев будет адаптировать санкционный список по мере того, как будет иметь четкие данные о тех, кто вовлечен в процессы над украинскими политическими заключенными.
«Сейчас мы готовим новые дополнения к этому списку», — сказал министр Климкин.
Напомним, в украинском санкционном списке — 723 физических лица, среди которых есть российские чиновники, руководители предприятий, политики, журналисты, а также ряд жителей Донбасса.