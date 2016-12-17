Сеул, 17 декабря, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Задержанные в международном аэропорту Сеула граждане Российской Федерации, покидают Южную Корею. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на российского консула в Сеуле Владимира Топеха.

Nicolas Raymond Флаг Южной Кореи

Напомним, 24 российских гражданина были задержаны в международном аэропорту Сеула за нарушение миграционного законодательства.

Почти сутки российские граждане содержались в спецпомещении аэропорта. Причина, по которой пассажиров задержали — несоответствие заявленной цели въезда той, которая выяснилась в ходе интервью, которое проводилось в присутствии русскоязычного переводчика.

На данный момент 11 и 24 задержанных российских граждан уже покинули Южную Корею. До конца дня оставшиеся также покинут страну.

Топеха уточнил, что наши соотечественники улетели в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, один вернулся во Вьетнам, также решается вопрос о передачи российской авиакомпании гражданина для его отправки в РФ, который прибыл из Ташкента.

Консул подчеркнул, что от российских граждан не поступали жалобы на действия иммиграционных властей или причину отказа во въезде.