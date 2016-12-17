Якутск, 17 декабря, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В этом году республика широко отмечает 150-летие со дня рождения видного общественного, политического и государственного деятеля, просветителя и учёного, одного из основоположников якутской художественной литературы, лидера либерально-демократической интеллигенции Якутии конца XIX — начала ХХ вв. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна В Якутии отметили 150-летие В.В. Никифорова-Кюлюмнюр

Выступая 15 декабря 2016 года с докладом на торжественном заседании общественности республики, посвящённом 150-летию со дня рождения В.В. Никифорова, спикер парламента Якутии Александр Жирков сообщил, что в папки для участников заседания вложены доклады, прозвучавшие в 1996 и в 2006 гг. на торжественных заседаниях общественности, посвящённых 130-летию и 140-летию со дня рождения В.В. Никифорова-Кюлюмнюр.

Кроме того, участникам заседания роздан документ, включающий хронологический перечень основных мероприятий, проведённых в республике со времени реабилитации В.В. Никифорова-Кюлюмнюр до наших дней. Решение о реабилитации В.В. Никифорова было принято 3 февраля 1992 года Военной прокуратурой Забайкальского военного округа.

Согласно плану республиканского оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, в течение года проведено множество мероприятий, в том числе за пределами Республики Саха (Якутия). В январе имя В.В. Никифорова-Кюлюмнюр присвоено крупному алмазу весом 121,96 карата, добытому в трубке «Юбилейная» Айхальского ГОК. В марте текущего года в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова состоялась научно-практическая конференция «Кюлюмнюр и современность», в ходе которой заслушано 88 докладов студентов и молодых учёных, а по итогам конференции издан сборник тезисов докладов. В этом же месяце выпущена почтовая марка тиражом 8 тыс. экземпляров с изображением портрета В.В. Никифорова. В апреле 2016 года в Якутском государственном объединённом музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского была организована выставка «Буду держаться раз намеченной цели…».

18 мая состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске В.В. Никифорова у исторического здания Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). В этот же день имя «Күлүмнүүр» было вписано золотыми буквами в Саха академическом театре им. П.А.Ойунского рядом с именами основоположников якутского театрального искусства Анемподиста Софронова, Николая Неустроева, Платона Ойунского, Дмитрия Сивцева — Суоруна Омоллоона и Ивана Гоголева, а также состоялась премьера спектакля «Манчаары» по пьесе В.В. Никифорова-Кюлюмнюр. В мае силами общественности состоялся митинг, участники которого обратились к руководству республики и города с призывом о создании площади имени В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в Якутске. В мае студией «Бороҕон» подготовлены телепередачи «Күлүмнүүр уонна тылбаас», «В.В. Никифоров-Күлүмнүүр тыа хаһаайыстыбатыгар үлэтэ».

В июне 2016 г. В Академии наук республики состоялись краеведческие чтения «В.В. Никифоров — национальный лидер народа саха».

Летом на малой родине просветителя в Усть-Алданском улусе состоялся юбилейный Ысыах. 2016 год в Усть-Алданском улусе объявлен годом В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, и в районе проводятся мероприятия по отдельному плану. В сентябре издан сборник документов и материалов «Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр. Жизнь и деятельность» под редакцией Александра Жиркова.

Одним из самых знаменательных событий республиканского уровня в увековечении памяти В.В. Никифорова-Кюлюмнюр стало открытие 27 сентября 2016 года, в День государственности республики, бронзового памятника у здания Государственного Собрания (Ил Тумэн). Автором памятника стал знаменитый скульптор, лауреат Государственной премии имени П.А. Ойунского Виктор Фёдоров. Сквер у памятника сразу стал излюбленным местом для горожан и гостей столицы.

В ноябре состоялась премьера спектакля-олонхо «Бэрт киһи Бэриэт Бэргэн», первого спектакля, положившего начало якутскому национальному театру.

В этом году проведение мероприятий вышло за пределы республики. 28 ноября в легендарном арт-клубе «Бродячая собака» в Санкт-Петербурге Александр Жирков передал в дар картинной галерее знаменитых посетителей арт-клуба портрет В.В. Никифорова — Кюлюмнюр. В этом клубе Кюлюмнюр в 1913 году прочитал свою пьесу «Манчаары». Имя Кюлюмнюра включено в список знаменитых посетителей арт-клуба.

В декабре издана первая книга «Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр» в серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии», составителями которой стали А.Н. Жирков, П.П. Петров и Н.М. Черосов. Редактор студии НВК «Саха» Дмитрий Бястинов и заместитель главного редактора журнала «Чолбон», заместитель председателя правления Союза писателей Якутии Гаврил Андросов сняли документальный фильм «О жизни и деятельности В.В.Никифорова — Кюлюмнюр».

Итоговым мероприятием стало торжественное заседании общественности республики с участием председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова, председателя Правительства республики Евгения Чекина, Государственного советника Республики Саха (Якутия) Андрея Борисова, народных депутатов республики, членов Правительства Якутии, судей Конституционного суда республики, представителей общественных организаций и объединений, представителей научного сообщества, исследователей жизни и творчества В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, деятелей культуры и искусств, родственников В.В. Никифорова и общественности республики.