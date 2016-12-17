Варшава, 17 декабря, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Польский парламент удалось покинуть главе правящей партии Ярославу Качиньскому, сообщает Reuters 17 декабря.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Полицейским, которые применили слезоточивый газ против протестующих, удалось разблокировать один из выходов сейма, после чего здание покинули лидер правящей «Партии закона и справедливости» Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Беата Шидло. Политики были вывезены под охраной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в парламенте Польши начался после отстранения от участия в сессии депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербабыла. В ответ к зданию сейма вышли несколько тысяч сторонников парламентария, которые заблокировали выходы из здания и вступили в столкновение со стражами порядка.

В настоящий момент столкновения протестующих с полицией продолжаются, большинство парламентариев заблокированы в здании сейма.