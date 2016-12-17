Орландо, США, 17 декабря, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Новым главой кабинета Белого дома по вопросам управления и бюджета при Дональде Трампе станет Мик Малвани, член комитета финансовой службы конгресса США, сообщает Associated Press 17 декабря.

US Government — Office of Congressman Mick Mulvaney Мик Малвани

Новость о назначении сообщил сам избранный президент, выступая перед сторонниками во Флориде. Команда Трампа надеется, что республиканец Малвани, сторонник сокращения государственных расходов, «покончит» с политикой Барака Обамы в социальной сфере, в том числе сможет отменить «Реформу здравоохранения и защиты пациентов в США» (Affordable Care Act, известный также как Obamacare).

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, избранный президент США, инаугурация которого состоится 20 января, уже распределил большинство постов в новой администрации. Одним из последних и самых главных назначений стало определение нового госсекретаря, которым станет глава американской нефтегазовой компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.