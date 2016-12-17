Батон-Руж, США, 17 декабря, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Некоммерческая организация Pegasus Equine Guardian Association, созданная для защиты лошадей, подала в суд на американских военных в связи с планами командования в Луизиане согнать с территории военной базы около 700 мустангов, сообщает Associated Press 17 декабря.

Цитата из х/ф «Всадник без головы». реж. Владимир Вайншток. 1973. СССР — Куба Дочь плантатора и нищий мустангер

Защитники лошадей заявляют, что дикие лошади являются «значительной историческую и культурной составляющей» базы Форт Полк. Кроме того, мустанги, согнанные с привычной территории, могут умереть — из-за недостатка корма и по другим причинам.

«Общество защиты лошадей» также требует военных начать взаимодействие с некоммерческими организациями, занимающимися защитой дикой природы, чтобы не травмировать мустангов — в частности, с «Гуманным Обществом Северного Техаса», готовым разместить до 400 мустангов на своих полях.