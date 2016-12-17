Берлин, 17 декабря, 2016, 03:26 — ИА Регнум. С конца октября в Германии зарегистрировано 48 случаев осквернения уличных скульптур, связанных с христианской тематикой, сообщает RT 17 декабря.

Священник

По сообщению полиции, все случаи вандализма произошли в районе Кёсфельде, Северный Рейн — Вестфалия, и носят ярко выраженный антихристианский характер.

«Скажем прямо: речь идет не о простом материальном ущербе, есть кто-то, кто имеет что-то конкретно против христианства», — сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Мирко Штейн.

Представитель полиции сообщил, что все нападения на скульптуры имеют «характерный почерк» — у памятников отколоты носы, изуродованы глаза.

Известно также, что это не первая волна вандализма против христианских памятников в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Ранее в этом году было зарегистрировано 40 случаев вандализма в районе Штайнфурт — у всех изображений Христа и святых, атакованных вандалами, были отбиты головы. В качестве организаторов нападения немецкая полиция подозревает выходцев с Ближнего Востока, связанных с радикальными исламистскими кругами.