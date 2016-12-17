Скопье, 17 декабря, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Македонии аннулировала результат парламентских выборов на одном из избирательных участков в городе Гостивар из-за подтвержденного нарушения во время голосования, сообщает Reuters 17 декабря.

Македонец Центр Гостивара, Македония

Глава Государственной избирательной комиссии Александр Чичаковский заявил, что комиссия приняла апелляцию албанской партии «Беса», нарушение, указанное в апелляции подтвердилось — женщине не было разрешено проголосовать на участке в Гостиваре из-за того, что она якобы проголосовала досрочно. Выборы на участке будут проведены повторно.

Несмотря на то, что избирателями на участке зарегистрированы всего 800 человек, перевыборы потенциально могут повлиять на результат выборов в Гостиваре, которые кандидат Никола Груевски выиграл с минимальным отрывом. Что, в свою очередь, может повлиять и на весь «расклад сил» в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам выборов в парламент Македонии, состоявшимся 11 декабря, в 120-местном парламенте правящая партия ВМРО-ДПМНЕ получает 51 кресло, «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) — 49, «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ) — 10, албанское движение БЕСА — 5, «Альянс албанцев» — 3, «Демократической партии албанцев» (ДПА) — 2. Таким образом, ВМРО-ДПМНЕ при ожидаемой поддержке ДУИ Али Ахмети получила минимальное большинство с преимуществом в один голос.

Также известно, что глава оппозиционного СДСМ Зоран Заев уже заявил, что не признает результаты прошедших парламентских выборов в стране. Правящая партия называет заявления Заева «игрой с терпением народа» — политический кризис и перевыборы парламента в Македонии случились после аналогичных заявлений главы СДСМ в 2014 году и массовых протестов оппозиции.