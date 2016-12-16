Москва, 17 декабря, 2016, 02:59 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 16 декабря зафиксировано 29 обстрелов со стороны вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия обстреливали населённые пункты Джаубар, Барза и Хараста, больницу Ибн-эль-Валид и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

В городе Алеппо террористами из группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) из РСЗО, миномётов и стрелкового оружия обстреливались кварталы Амри, Арт-Сабах, Биньямин, Дахия-эль-Асад, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Сукари и Шейх-Саид, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и мост Хаджи.

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Сообщается, что в течение суток течение подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё четырёх населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1061.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

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Российскими военными проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой мирным жителям в населённом пункте Аура провинции Эс-Сувейда было передано около одной тонны гуманитарных грузов. Также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для нуждающихся мирных жителей города Алеппо.

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