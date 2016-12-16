Тирасполь, 17 декабря, 2016, 02:53 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе 16 декабря состоялась церемония инаугурации третьего президента ПМР Вадима Красносельского. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Красносельский принес присягу, после чего ему было вручено удостоверение президента.

Vspmr.org Вадим Красносельский

На церемонии присутствовали первый и второй президенты ПМР Игорь Смирнов и Евгений Шевчук. Новый глава государства поклялся «соблюдать и защищать конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики, уважать права и свободы человека и гражданина, верно служить народу». Красносельский также призвал приднестровцев к сплочению ради достижения признания независимости ПМР.

В тот же день Вадим Красносельский предложил Верховному совету ПМР назначить на пост председателя правительства Александра Мартынова, который до сих пор возглавлял комитет Верховного совета по экономике.

Президент также предложил назначить депутата Владислава Тидву на должность главы Приднестровского республиканского банка.

Напомним, на президентских выборах 11 декабря Вадим Красносельский победил уже в первом туре, набрав 62,23% голосов. Прежний глава государства Евгений Шевчук потерпел разгромное поражение, получив лишь 27,38% голосов.