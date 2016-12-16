Вашингтон, 17 декабря, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Канцелярия директора Национальной разведки США намерена в ближайшие недели завершить расследование возможного иностранного вмешательства в президентские выборы в США, в том числе 2008 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Отмечается, что «в настоящее время расследование продолжается и включает себя работу с засекреченной информацией».

«После завершения проверки в ближайшие недели, разведывательное сообщество готово провести брифинг для Конгресса и сделает эти выводы доступны для общественности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Барак Обама в ходе пресс-конференции подтвердил, что считает высшее руководство РФ и лично президента Владимира Путина ответственными за кибератаки в США. «Разведданные, которые я видел, дают мне большую уверенность, что русские осуществили эту кибератаку, как атаку на Национальный комитет Демократической партии, так и на Джона Подесту», — заявил Обама.

16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «весьма непристойным» поведение Вашингтона, когда официальные лица обвиняют Россию в хакерских атаках, не предоставляя никаких доказательств. Нужно или прекратить говорить об этом или, наконец, привести какие-то доказательства, отметил он.

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