Эль-Кувейт, 17 декабря, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кувейта требует освободить четырех граждан ближневосточной страны, задержанных в Иране, передает reuters 17 декабря.

Aziz J.Hayat День освобождения Кувейта

По сообщению МИД Кувейта, соответствующая нота протеста была передана послу Ирана в Кувейте. В заявлении говорится, что Министерство требует предоставления посещения задержанных и будет содействовать их освобождению.

Известно, что граждане Кувейта были задержаны силами безопасности Ирана в иранской провинции Ахваз, имена задержанных и причина задержания не раскрываются.

Кувейт является одним из немногих союзников Саудовской Аравии в Персидском заливе, сохранившим дипломатические связи с Ираном. МИД Кувейта надеется «наладить координацию» с иранскими силами безопасности, чтобы «исчерпать инцидент».