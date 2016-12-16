Москва, 17 декабря, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы избрал для водителя Mercedes Gelandewagen, сбивший двух девочек на пешеходном переходе в Москве, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 февраля, передаёт телеканал НТВ.

«Зебра»

В соответствии с решением суда, подозреваемому запрещено выходить из дома, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователя, адвокатов и представителей ФСИН, а также пользоваться интернетом и другими видами связи.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря на пересечении на пересечении Университетского проспекта с улицей Мосфильмовской водитель «Гелендвагена» совершил наезд на двух девочек-близнецов, которые вместе с матерью шли по пешеходному переходу на зелёный свет. Девочки 2008 года рождения получили тяжёлые травмы.

После ДТП водитель бросил машину и скрылся, но позднее добровольно явился к следователям. В ходе заседания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью».