Вашингтон, 17 декабря, 2016, 01:53 — ИА Регнум. США требуют от Китая вернуть беспилотный подводный аппарат, перехваченный китайскими военными в Южно-Китайском море. Как заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, аппарат не был секретным и осуществлял работы по сбору военных океанографических данных в соответствии с нормами международного права.

Океанографическое судно ВМС США «Боудич»

Ранее ряд СМИ сообщил, что подводный беспилотник с океанографического судна ВМС США «Боудич» был захвачен китайскими военными моряками 15 декабря в 100 км от филиппинского залива Субик-Бей.

Напомним, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются зоной территориальных споров между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами и Японией. Страны оспаривают принадлежности множества необитаемых островов в этих морях. При этом на шельфах этих островов найдены месторождения нефти и газа.

США используют эти территориальные споры, а также свое влияние на Филиппины и Японию для сдерживания Китая.