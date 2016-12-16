Бирмингем, Великобритания, 17 декабря, 2016, 01:25 — ИА Регнум. На территории частной тюрьмы в британском городе Бирмингеме устроили бунт около 600 заключённых, передаёт Sky News со ссылкой на источники.

Цитата из к/ф «Воздушная тюрьма». Реж. Саймон Уэст. 1997. США Заключенные

По информации телеканала, в ходе инцидента не менее трёх человек пострадали. На территории тюрьмы вспыхнул пожар.

Бунт начался после того, как заключённым удалось отнять ключи у охранников, а затем захватить несколько отсеков тюрьмы, в том числе помещение с экипировкой охраны.

Сообщается, что на место происшествия прибыли спецподразделения. На данный момент противостояние заключённых и правоохранителей пошло на спад.

По данным СМИ, арестанты жаловались на плохое питание, отсутствие горячей воды, запрет на просмотр телевидения и невозможность пользоваться спортзалом.