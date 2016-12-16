Берлин, 17 декабря, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Министерство юстиции Германии заявило, что «примет меры» против разжигания ненависти и вражды, нацистских и экстремистских призывов, распространяемых анонимными пользователями соцсети Facebook — для решения этой задачи ведомство планирует усилить давление на руководство международной интернет-корпорации, сообщает Associated Press 17 декабря.

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По словам представителей ведомства, руководство Facebook «делает слишком мало» для противодействия нелегальному контенту экстремистского содержания, и должно столкнуться с увеличением штрафов в случае «слишком медленной реакции» на появление такого контента.

«Мы должны думать о штрафах, если другие меры не работают. Это было бы сильным стимулом действовать быстро», — заявил министр юстиции Германии Хейко Масс в интервью журналистам.

Согласно законодательной инициативе, предлагаемой в качестве борьбы с разжиганием ненависти в крупнейшей мировой соцсети, предлагается штраф до 500 тыс. евро ($522 тыс.) для интернет-корпорации в случае, если посты, расцененные как «экстремистские», не были удалены в течение 24 часов.

В Германии с окончания Второй Мировой войны действуют законы, запрещающие «риторику ненависти», нацистские высказывания и реабилитацию фашизма, наказанием за нарушение которых могут являться крупные штрафы и даже тюремное заключение.