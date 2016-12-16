Киев, 17 декабря, 2016, 00:59 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» расценивает заявление «Газпрома» о возможности ограничения поставок газа как подготовку Россией нового газового кризиса. Об этом говорится в заявлении, распространённом 16 декабря пресс-службой украинской компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

«НАК «Нафтогаз Украины» расценивает заявления ПАО «Газпром» о возможности прекращения поставок газа для потребителей в странах ЕС как подготовку Российской Федерацией нового газового кризиса в январе-феврале 2017 года с целью продвижения собственных интересов в отношениях с ЕС. Российская сторона будет пытаться обвинить в кризисе Украину по аналогии с 2006 и 2009 годами», — заявляют в Киеве.

В «Нафтогазе» заверяют, что «объёмы газа, доступные Украине, достаточны для надёжного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона». «Мы в очередной раз подтверждаем готовность выполнять свои обязательства по транзиту в полном соответствии с контрактом», — прокомментировал председатель правления компании Андрей Коболев.

В пресс-службе сообщают, что украинская сторона обратилась к Еврокомиссии с предложением безотлагательно направить мониторинговую миссию на пункты входа и выхода российского газа в ГТС Украины для независимого контроля ситуации.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что отказ «Нафтогаза» покупать у России голубое топливо до конца зимы создаёт риски для транзита в страны Европейского союза. Он подчеркнул, что, согласно расчётам «Газпрома», в случае сильных морозов, имеющегося у Украины в подземных газохранилищах топлива точно не хватит. «Когда наступают морозы, Украина никогда не обходилась без российского газа», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что в случае несанкционированного отбора газа украинской стороной Москва может ограничить поставки топлива Киеву, напомнив, что такая возможность чётко прописана в контракте.

9 декабря в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Киев выражал готовность закупить у «Газпрома» от 1,5 до 4 млрд кубометров газа этой зимой, однако при этом настаивал на подписании дополнительного соглашения, которое приостановило бы действие условия «бери или плати», предусмотренного в действующем контракте. В результате стороны не пришли к договорённости.

Напомним, что украинская сторона не закупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года.