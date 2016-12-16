Хельсинки, 17 декабря, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Финляндия приветствует ускоренное развитие планов Европейского союза по расширению единой политики безопасности и обороны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля по итогам саммита ЕС, говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

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По словам Сипиля, становление оборонного измерения Евросоюза позволит, в частности, рассеять опасения европейцев относительно собственной безопасности. «Мы ожидаем, что в следующем году Европейская комиссия предпримет конкретные шаги для создания Европейского оборонного фонда», — добавил премьер-министр Финляндии.

Напомним, что председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, который состоялся 15 декабря, сообщил о решении стран-участниц усилить оборону ЕС при сотрудничестве с НАТО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила в 2017 году выделить 25 млн евро на исследования в области обороны. Кроме того, было предложено после 2020 года направлять примерно 500 млн евро ежегодно на исследовательскую оборонную программу ЕС.