Хельсинки, 17 декабря, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Финляндия может принять пострадавших сирийцев из восточного Алеппо. Как заявил премьер-министр страны Юха Сипиля в комментарии национальному вещателю Yle, финские власти могут рассмотреть такую возможность.

Беженцы

По словам Сипиля, Финляндия положительно смотрит на то, чтобы раненых сирийцев из Турции отправляли в страны ЕС. Как напоминает издание, 15 декабря саммите Совета ЕС было принято решение, что пострадавших жителей Сирии будут доставлять в Турцию.

Напомним, что в день саммита Европейского союза сирийской правительственной армии удалось полностью освободить Алеппо от террористов. Часть боевиков сдалась, колонны автобусов с остальными сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контролем российских военных Центра по примирению враждующих сторон были отправлены в провинцию Идлиб.