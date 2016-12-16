Брюссель, 17 декабря, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии в отставке Бойко Борисов в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе призывал провести консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом перед тем, как продлить ещё на полгода санкции в отношении России, передаёт «Болгарское национальное радио».

Болгарский перец

По мнению болгарского премьера, если Евросоюз продлит действие санкций, а США приостановят их после вступления в должность Дональда Трампа, может возникнуть серьезная экономическая проблема. «Через шесть месяцев вместо наших товаров на российском рынке появятся другие и этот рынок перестанет для нас существовать», — подчеркнул он.

«Я настаиваю на проведении предварительной консультации, чтобы не получилось так, что Европа останется одна с этими санкциями. Если мы вместе, то будет лучше, или вообще никаких санкций, но Европа и США должны действовать в унисон», — сказал Бойко Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, присоединение к санкциям против России нанесло заметный ущерб экономике Болгарии. Наиболее серьёзные убытки несут сельхозпроизводители, в особенности молочный сектор, производители овощей и фруктов, а также мясной и перерабатывающий секторы.

Ранее Бойко Борисов многократно выражал надежду, что руководство Евросоюза снимет санкции против России, но в тоже время подчёркивал, что официальная София продолжит придерживаться линии Брюсселя в данном вопросе, поскольку «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе сообщила, что стороны договорились о продлении ещё на полгода санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине. По её словам, на саммите принято политическое решение, которое будет позднее «закреплено в соответствующем техническом процессе».