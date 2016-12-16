Ленинградская область, 17 декабря, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Важнейшими событиями в сфере национальной политики 47-го региона в 2016 году признаны новоселье Дома дружбы Ленинградской области и окружной этнофестиваль «Россия — созвучие культур». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, итоги года и планы на будущее обсудили в Доме дружбы Ленинградской области представители областных национально-культурных автономий, землячеств, диаспор, районных национальных организаций и домов дружбы.

Lenobl.ru Подарок Корейской национально-культурной автономии Дому дружбы Ленобласти

«С появлением у Дома дружбы полноценной площадки межнациональные отношения получили «хороший фундамент» для дальнейшего развития, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дома дружбы 28 сентября 2016 года. — Нам важно на деле показать, что такой успешный регион как Ленинградская область успешен не только в социально-экономических вопросах, но и в организации благоприятных условий проживания для всех народностей и национальностей».

Дом дружбы Ленинградской области сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями региона и ведет более десяти самостоятельных проектов. В новом здании, которое Дом дружбы получил в сентябре 2016 года, предоставлены помещения для 14 областных национально-культурных автономий и национальных общественных объединений. Здесь можно познакомиться с бытом, традициями и обычаями татар и чувашей, дагестанцев и чеченцев, а также коми и финно-угорскими народами Ленинградской области: водь, ижора, вепсы, ингерманландские финны.

По словам Лиры Бурак, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, за 2016 год в районах Ленобласти проведено около 300 мероприятий в сфере национальной политики. «Успешность нашей работы оценивается по уровню толерантного отношения ленинградцев к представителям других национальностей. Сегодня около 70% областных жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений», — сообщила Лира Бурак.

Самым главным праздником в 2016 году стал этнофестиваль «Россия — созвучие культур». Он в третий раз состоялся в Кингисеппе, и в этом году перешагнул границы области, став межрегиональным праздником. В нем приняли участие творческие делегации всех 11-ти субъектов Северо-Запада России.

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Как отмечалось в ходе подведения итогов года, главной целью совместной работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, областного Дома дружбы, национально-культурных организаций и районных Домов дружбы, а также советов по межнациональным отношениям при главах муниципальных образований остается укрепление гражданской идентичности и сохранение этнокультурного многообразия народов Ленинградской области.

…Поскольку итоговый круглый стол в Доме дружбы прошел в преддверии новогодних праздников, не обошлось и без подарков и поздравлений. Так, представитель Корейской национально-культурной автономии передал в дар Дому дружбы картину, на которой изображен водопад. В восточной философии считается, что вода — одна из важнейших активных динамических природных сил, является символом богатства и процветания, хорошей карьеры и продвижения.