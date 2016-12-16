Рим, 16 декабря, 2016, 23:59 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

«Президент России Владимир Путин выходит победителем своего двухдневного визита в Японию, он подписал с японцами серию экономических соглашений широкого круга — от газа и сельского хозяйства до медицинской сферы — но не сдал свои позиции ни на миллиметр по вопросу, на который Токио выражал особенную надежду: на то, что Россия вернет по крайней мере два из четырех приграничных островов, занятых Красной армией в конце войны и оспариваемых Японией», — так итальянское экономическое издание IlSole 24 ore прокомментировало визит президента России в Японию.

В ходе переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ Путин только предложил совместное экономическое развитие островов — об этом вскоре начнутся переговоры — без ущерба суверенитету. Как считает издание, это отличное достижение для Путина после новости о продлении со стороны ЕС еще на шесть месяцев пост-крымских санкций, в то время как Обама угрожает ответным ударом после объявленной непосредственной роли Путина в хакерстве, которое повредило Демократической партии во время американской избирательной кампании.

Синдзо Абэ, премьер-министр страны, которая в теории поддерживает санкции против Москвы в рамках G7, сказал, что уровень экономического сотрудничества между Японией и Россией будет расти до беспрецедентно высокого уровня, чтобы построить доверительные отношения вне зависимости от будущего решение территориального спора, вплоть до подписания мирного договора между двумя странами (который не существует уже 71 год после окончания Второй мировой войны II).

В то же время Il Sole 24 ore противоречит себе и заявляет, что Россия сползает в международную изоляцию. Поскольку неудовлетворенность японской общественности выразили правые экстремисты, которые протестовали в центре Токио, выкрикивая «Путин, верни острова!» или «Путин, убирайся!».

В статье также отмечается, что десятки документов были подписаны обеими сторонами в коммерческой сфере, 2018 год был провозглашен как особый год, будут запланированы мероприятия в обеих странах, направленные на углубление двусторонних отношений России и Японии. Японские компании, в частности, будет принимать участие в проектах по освоению газовых месторождений в Арктике во главе с «Новатэк» а на юго-западе Сахалина во главе с «Роснефтью». Упростят, наконец, процедуры визита для бывших японских жителей спорных островов (которых выселили в 1948 г.) для визита на могилы предков.