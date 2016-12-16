Рим, 16 декабря, 2016, 23:54 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Спрут». реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Борец с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти комиссар Каттани

В столице Италии в пятницу, 16 декабря, по обвинению в коррупции арестован Рафаэле Марра, руководитель отдела по персоналу мэрии города и правая рука молодого мэра Вирджинии Раджи. Об этом сообщают итальянские СМИ. К Раффаэле Марра всегда относились с осторожностью соратники по партии «Движения 5 звезд» из-за его политического прошлого, поскольку он также работал с Джанни Алеманно (мэром Рима с 2008 по 2013 год). Полицейские наложили арест на рабочий кабинет чиновника в Капитолии.

Мэр Рима, занимающая пост всего 6 месяцев, Вирджиния Раджи, собрала пресс-конференцию, чтобы прояснить позицию мэрии. «Мы, наверное, ошиблись в отношении Марра, у него был опыт работы, и мы доверились ему. Но мы его быстро заменим, мы имеем полное доверие к судебной системе», — заявила Раджи. «Мне очень жаль римлян, «Движение 5 звезд» и Беппе Грилло, который выразил некоторую озабоченность. Администрация продолжает свою работу. Мы продолжим идти вперед с уверенностью».

Вместе с чиновником администрации был задержан строитель и предприниматель по недвижимости Серджио Скарпеллини. События, которые привели к двум арестам, связаны с расследованием по продаже домов и восходит к 2013 г. В этот период Марра возглавлял отдел жилищной политики города Рима. Предприниматель Скарпеллини коррумпировал государственные должностные лица через объекты недвижимости во благо своей компании.

Комитет по борьбе с коррупцией и прокуратура Рима также расследуют дело о назначении председателем комитета по туризму мэрии Рима родного брата арестованного чиновника — Ренато Марра.

Партии «Лига Севера» и «Вперед, Италия» сразу потребовали отставки Раджи с поста мэра вечного города. По их мнению, за 6 месяцев Раджи не смогла организовать работу мэрии, постоянно меняя чиновников в совете, не говоря уже о решении крупных проблем города.