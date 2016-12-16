Ставрополь, 16 декабря, 2016, 23:05 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В Ставропольском крае ужесточат контроль за выдачей разрешений на строительство в муниципалитетах. Об этом заявил глава региона 16 декабря на заседании краевого градостроительного совета. Решением этой проблемы могла бы стать централизация на краевом уровне полномочий по выдаче разрешений на строительство.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, глава края привел ряд примеров порчи облика города из-за неразумной точечной застройки.

Губернатор пригрозил муниципалитетам прибегнуть к радикальным мерам, отдав полномочия по выдаче разрешений на региональный уровень вслучае, если не будет найдено ндругих действенных мер.

Этот вопрос станет основным на встрече с главами крупнейших муниципалитетов края, которая состоится уже в будущем году.

Георгиевск столкнулся с проблемой нехватки территорий из-за роста населения. Город ощущает дефицит жилищной застройки. При этом, новые жилые кварталы будут проектироваться одновременно с проведением туда коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

На совещании также были опровергнуты слухи о якобы будущем объединении Невинномысска и Кочубеевского района, которые появились после смены руководства в городе.

«Мы эту цель никогда не преследовали и в ближайшую обозримую перспективу не будем. Невинномысск — это промышленный центр региона, моногород, а Кочубеевский район — это житница края, которая обеспечивает Ставрополье продовольствием. Вопрос объединения нужно полностью закрыть», — заявил губернатор.

Напомним, в настоящее время в крае происходят масштабные ротации. Так, в конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. А 16 ноября он был избран главой Невинномысска.

В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя.

Экс-глава города Невинномысска Ставропольского края Василий Шестак назначен полномочным представителем главы края в муниципальном образовании.

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