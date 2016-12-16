Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что Всемирная организация и её Совет Безопасности не оправдали надежд сирийцев. Слова Пан Ги Муна приводит сегодня, 16 декабря, телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишень

«Алеппо — это теперь синоним понятия «ад». Как я сказал Совету Безопасности три дня назад, все мы в совокупности подвели сирийцев», — цинично заявил генеральный секретарь ООН. Также Пан Ги Мун заверил, что над сирийским урегулированием работали «лучшие дипломаты ООН».

«Но вопрос тут не в том, кто ведёт переговоры, а в отсутствии солидарности, сострадания. Люди цепляются за очень узкие личные или национальные интересы, и это привело к смерти сотен тысяч человек», — сетует Пан Ги Мун.

Уходящий генсек посоветовал сирийцам проявить единство, поскольку они оказались разобщены.

Деятельность ООН в деле сирийского урегулирования оказалась потрясающе бесплодной. Всемирная организация и её специальный представитель по делам Сирии Стаффан де Мистура продемонстрировали полную неспособность запустить политический процесс в Арабской республике.