Ставрополь, 16 декабря, 2016, 22:51 — ИА Регнум.



Rosgvard.ru Служебно-боевая деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

В Ставропольском крае с 1 октября 2016 года сотрудниками Росгвардии выявлено более 60 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Такие данные озвучил 16 декабря в Ставрополе начальник Управления Росгвардии по Ставропольскому краю Николай Олехнович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Росгвардейцами пресечено 310 административных правонарушений За нарушения условий сохранности изъято более 1200 единиц оружия. Более 630 владельцев привлечено к административной ответственности.

Глава ставропольского управления отметил, что в настоящее время особое внимание уделено подготовке и проведению праздничных мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством.

В целом, ситуация в крае стабильная, заявил глава ведомства. Правоохранительные органы не располагают данными о возможных угрозах террористических атак.

Все подразделения регионального управления Росгвардии окажут силовую поддержку при проведении праздников: «100% личного состава будет работать на праздничных мероприятиях», — добавил Олехнович.