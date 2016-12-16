Манила, 16 декабря, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от США, чтобы они подготовились к отмене соглашения о статусе сил (СОФА) на территории страны, сообщает 16 декабря Reuters.

Родриго Дутерте

Но Дутерте подчеркнул, что отношения могут улучшиться, когда в должность президента США вступит Дональд Трамп.

«Мне нравится твоя речь, она похожа на мою, да господин президент. Мы похожие люди у нас одни перья и мы из одной стаи», — сказал Дутерте.

Что касается нынешней администрации США, то по ее поводу Дутерте сказал: «Мы в вас не нуждаемся. Приготовьтесь покинуть Филиппины».

Напомним, соглашение о статусе сил (СОФА), было подписано между США и Филиппинами в 1998 году, оно предоставляет возможность находиться на территории страны тысячам американских военнослужащих. Решение президента Дутерте выдворить американских военных из страны связано со значительным ухудшением отношений между странами, что является следствием критики американцами внутренней политики президента, в частности его жесткую борьбу с наркоторговлей.