Ставрополь, 16 декабря, 2016, 22:17 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Ставрополе

«Все, что говорит «господин» Бильжо, можно назвать только одним словом — предательство». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM координатор гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» в Ставрополе и Ставропольском крае Василий Иванчик, комментируя заявление карикатуриста и бывшего психиатра о том, что подвиг первой женщины Героя России Зои Космодемьянской, вызван ее психическим заболеванием.

«Мы все сейчас чувствуем сильное давление со стороны на все, что связано с построением гражданского общества в нашей стране. А именно патриотическая платформа является сильным фундаментом для его построения. Поэтому нельзя оставлять без внимания такое проявление депатриотического настроения», — считает активист движения.

Иванчик подчеркнул, что сейчас необходимо сохранять и чтить память всех наших героев Великой Отечественной Войны.

«Я, как представитель молодого поколения, вижу очень серьезное осуждение высказывания Бильжо. Мы гордимся подвигами наших дедов и прадедов! Они являются для нас примером мужества, стойкости, героизма и любви к Родине», — высказал мнение представитель общественно-патриотического движения.

«Поэтому подвиг Зои Космодемьянской является для нас примером того, что, несмотря на возраст, если ты настоящий гражданин и патриот своего государства, ты можешь защитить свою страну», — добавил активист «Бессмертного полка».

Напомним, карикатурист Андрей Бильжо на портале The Insider заявил, что у Зои Космодемьянской установлен психиатрический диагноз «шизофрения». Подвиг Космодемьянской он объяснил впадением в ступор на эшафоте.

Это заявление вызвало серьезный общественный резонанс. В Генпрокуратуру и в военную прокуратуру с требованием дать оценку этим высказываниям обратились Российское военно-историческое общество, депутаты Госдумы РФ и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ее подвиг был признан и доказан архивными данными, в том числе, полученным из немецких документов.

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