Москва, 16 декабря, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по хоккею разгромила сборную Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Игра прошла сегодня, 16 декабря, в Москве.

Fhr.ru Хороший хоккей

Российские спортсмены показали хороший хоккей. В ворота чехов было забито аж пять шайб. В этом деле отметились: Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

На это канонаду чехи смогли ответить только одной шайбой — отличился Томаш Загорн.

Напомним, что в первом матче Первого канала сборная России уступила сборной Швеции со счетом 1:3.

Впереди у России матч со сборной Финляндии. Это будет интересный матч, так как команды являются непримиримыми соперникам — сборная Финляндии выиграла у российской сборной полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в этом году.

Чехам придется сразится со шведами.