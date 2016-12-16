Архангельск, 16 декабря, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Игорь Одинцов принимает участие в XIII Международном молодежном фестивале информационных технологий «IT-Архангельск», который в эти дни проводит Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем САФУ. Для участников фестиваля Игорь Одинцов проводит мастер-класс «Проблемно-ориентированное программирование для суперкомпьютеров: от задачи к железу». Об ИА REGNUM этом сообщили в пресс-службе университета.

Itfest.narfu.ru Участники XIII Международного молодежного фестиваля информационных технологий «IT-Архангельск»

Гость рассказал об опыте совместной деятельности с Центром инновационного обучения САФУ и готовности компании РСК участвовать в обеспечении инфраструктуры университета современным высокотехнологичным наукоемким оборудованием.

Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила, что университет заинтересован в создании на нашей базе единого экспертно-аналитического центра для исследования и развития Арктического региона, который будет осуществлять сбор, хранение, обработку и детальный анализ разнородных данных, поступающих из различных источников, для создания целевой и глубокой экспертизы по Арктическому региону.

«Это должен быть междисциплинарный проект, использовать высокотехнологичное оборудование в своей научной деятельности должны все Высшие школы и Исследовательские центры университета. Также мы должны получать заказы со стороны на выполнение работ с использованием суперкомпьютеров», — отметила ректор.

Представители САФУ, участвующие в обсуждении, рассказали о возможных направлениях деятельности информационно-аналитического центра и договорились в ближайшее время согласовать с партнерами актуальные практические цели и задачи, которые будет решать Центр, проработать поэтапную схему его формирования и представить Концепцию.