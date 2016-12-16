Хараре, 16 декабря, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Роберт Мугабе обвинил некоторых однопартийцев в неуважении и недисциплинированности, сообщает 16 декабря Reuters.

Kremlin.ru Роберт Мугабе

Несмотря на то, что правящая партия в очередной раз хочет утвердить Мугабе в качестве кандидата на президентские выборы 2018 года, 92-летний лидер сталкивается с беспрецедентными протестами, из-за высокой безработицы и коррупции.

Лидеры ассоциации ветеранов войны, которые поддерживали Мугабе на предыдущих выборах, бойкотировали ежегодную партийную конференцию.

«В нашей партии появилась культура недисциплинированности… в основном это касается молодых людей, которые думают, что могут делать все, что они хотят», — заявил Мугабе.

Обращаясь к 7000 сторонникам партии, президент разразился критикой в адрес ветеранов, которые обвиняли его в диктаторских замашках. «Не имеет значение кто вы — ветеран войны или бывший заключенный, вы всегда должны отвечать за свои поступки», — заявил Мугабе под вой аплодисментов.

Президент Мугабе находится в преклонном возрасте, кроме того ходят слухи о его неудовлетворительном состоянии здоровья, что и стало причиной более открытого проявления оппозиционных настроений. Мугабе является фактическим правителем Зимбабве с 1980 года, является старейшим действующим руководителем государства на планете.