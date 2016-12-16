Архангельск, 16 декабря, 2016, 21:56 — ИА Регнум. На прошедшей сессии Архангельской городской Думы 26 созыва депутаты поддержали проекты указов губернатора Архангельской области «О внесении изменений в значения предельных (максимальных) индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области в 2016 и 2017 годах». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской Думы.

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Такое решение повлечет за собой поэтапное увеличение тарифа на водоснабжение и водоотведение в столице Поморья.

«Вопрос с повышением тарифа серьезный. Да, мы обратились к губернатору за помощью, и, если бы мы этого не сделали — положение предприятия, находящегося не в лучшей ситуации, усугубилось бы сильнее. Все мы помним, когда в начале этого года, когда все подвалы были затоплены, МУП «Водоканал» находился в стадии банкротства, и мы искали средства, в том числе личные деньги депутатов, скидывались на то, чтобы машины выезжали и чистили подвалы. МУП «Водоканал» принадлежит городу, поэтому перекладывать всю ответственность на областной бюджет не честно. Нам всем и так пошли на встречу и предусмотрели для частичной компенсации крупную сумму, которую мы бы не получили без увеличения тарифа, а его мы не поднимали на протяжении нескольких лет. Куб воды для потребителя на этапе поступления в квартиру и выхода подорожает на 10 рублей. Я призываю архангелогородцев пересмотреть взгляды на потребление этого ресурса, необходимо бережнее относиться к нему. Также как мы экономим электроэнергию или тепло в своих квартирах. Если обратиться, к примеру, западных стран, то там уже давно люди к этому привыкли, берегут воду как природный ресурс, собственное достояние, — сказала председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.

Резко негативное отношение к предложению повышения тарифа выступили представители фракций КПРФ и ЛДПР, а также независимый депутат Олег Черненко.

В свою очередь, депутат Александр Фролов высказал позицию большинства народных избранников следующим образом:

«Решение действительно непростое, оно затрагивает все слои населения. После 32 сессии мы провели достаточно большое количество времени в общении с Администрацией города, было направлено от фракции «Единая Россия» обращение к Губернатору и к Главе города с тем, чтобы найти некий компромисс, чтобы бремя увеличения тарифа было минимальным. На сегодняшний день принято оптимальное решение, в абсолютных величинах рост составит 100−130 рублей на квитанцию. Надо понимать, что почти 400 миллионов рублей, выделяемые из областного бюджета, который также как и городской находится в жестких рамках дефицита, не малая сумма», — сказал он.

«Хорошо, что достигнут компромисс, и рост тарифов будет мягким и не столь значительным, как предполагалось ранее. Для города мы сегодня получили экономическую возможность впервые за многие годы вывести систему водоснабжения из кризисного состояния. И это решение в пользу каждого горожанина, потому что каждый житель Архангельска хочет пить чистую воду, заинтересован в бесперебойном водоснабжении и в хороших дорогах, которые не нужно постоянно вскрывать для ремонта водопроводных сетей, — отметил по завершении сессии городской Думы Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Отметим, что максимальное увеличение тарифа для населения народные избранники объясняют тем, МУП «Водоканал» выходит на концессию. А будущему инвестору важно, чтобы предприятие было не такое убыточное, как сейчас.