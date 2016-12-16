23 кг героина задержано на границе Киргизии за 2016 год
Бишкек, 16 декабря, 2016, 21:29 — ИА Регнум. На границе Киргизии за этот год местные силовики изъяли около 23 кг героина, 8 кг гашиша и 2 кг марихуаны. Об этом сегодня, 16 декабря, подводя итоги работы программы Управления ООН по наркотикам и преступности сообщил представитель погранслужбы Киргизии Алмаз Максутов.
Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Дамир Сагынбаев отметил, что данные результат достигнут в том числе и благодаря помощи, оказываемой Киргизии по линии ООН.
Региональный представитель УНП ООН в Средней Азии Ашита Миттал отметила, что ООН помогает властям республики в обеспечении «здоровья, безопасности общества и укреплением системы правосудия через противодействие угрозам незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и терроризма».
Управление ООН по наркотикам и преступности второй год реализует программу, действующую по четырём направлениям:
- противодействие транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и терроризму;
- уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции; профилактика и лечение наркотической зависимости;
- реинтеграция наркозависимых и профилактика ВИЧ;
- научные исследования и анализ тенденций;
По словам координатора системы ООН в Киргизии Александра Аванесова, за последнее десятилетие по линии ООН в стране реализованы проекты на сумму более $500 млн
Сайт управления ООН по наркотикам и преступности приводит следующие цифры: ежегодно из афганского опия производится около 380 тонн героина и морфина. «Около 5 тонн потребляется и изымается в Афганистане, большая же часть — оставшиеся 375 тонн — развозится по всему миру по маршрутам, проходящим через соседние с Афганистаном страны». Одним из основных каналов поставок афганских наркотиков в Россию является т.н. «Северный маршрут» — проходящий через территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
Основными перевалочными пунктами транзита наркотиков через республику являются города Ош и Бишкек. В качестве наиболее проблемного участка на границе, киргизские силовики называют границу Киргизии с Согдийской областью Таджикистана.