Бишкек, 16 декабря, 2016, 21:29 — ИА Регнум. На границе Киргизии за этот год местные силовики изъяли около 23 кг героина, 8 кг гашиша и 2 кг марихуаны. Об этом сегодня, 16 декабря, подводя итоги работы программы Управления ООН по наркотикам и преступности сообщил представитель погранслужбы Киргизии Алмаз Максутов.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Дамир Сагынбаев отметил, что данные результат достигнут в том числе и благодаря помощи, оказываемой Киргизии по линии ООН.

Региональный представитель УНП ООН в Средней Азии Ашита Миттал отметила, что ООН помогает властям республики в обеспечении «здоровья, безопасности общества и укреплением системы правосудия через противодействие угрозам незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и терроризма».

Управление ООН по наркотикам и преступности второй год реализует программу, действующую по четырём направлениям:

противодействие транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и терроризму;

уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции; профилактика и лечение наркотической зависимости;

реинтеграция наркозависимых и профилактика ВИЧ;

научные исследования и анализ тенденций;

По словам координатора системы ООН в Киргизии Александра Аванесова, за последнее десятилетие по линии ООН в стране реализованы проекты на сумму более $500 млн

Сайт управления ООН по наркотикам и преступности приводит следующие цифры: ежегодно из афганского опия производится около 380 тонн героина и морфина. «Около 5 тонн потребляется и изымается в Афганистане, большая же часть — оставшиеся 375 тонн — развозится по всему миру по маршрутам, проходящим через соседние с Афганистаном страны». Одним из основных каналов поставок афганских наркотиков в Россию является т.н. «Северный маршрут» — проходящий через территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

Основными перевалочными пунктами транзита наркотиков через республику являются города Ош и Бишкек. В качестве наиболее проблемного участка на границе, киргизские силовики называют границу Киргизии с Согдийской областью Таджикистана.